Жители Забайкалья чаще берут "дальневосточный гектар" для строительства жилья

13.12.19 07:39

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - 6,5 тыс. заявлений подано на предоставление бесплатного земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" в районах Забайкальского края, три тысячи заявок уже одобрено, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

"Безусловным плюсом данной программы является возможность получения жителями нашего региона земельных участков без всякой волокиты для строительства жилого дома, ведения сельского хозяйства, предпринимательской деятельности. Это позволит повысить благосостояние населения, вовлечь неиспользованные земли в оборот", - сказал Осипов журналистам в ходе фестиваля "Дни Дальнего Востока" в Москве.

Он отметил, что чаще всего забайкальцы берут гектар под индивидуальное жилищное строительство, вторым по популярности назначением является ведение сельского хозяйства, также жители региона планируют развивать на дальневосточных участках туризм.

Программа начала работать с 1 августа 2019 года. Как и предполагалось, наибольшим спросом у забайкальцев пользуются участки вблизи краевого центра - в Читинском районе.