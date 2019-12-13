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13.12.19 07:49

Дело по факту пожара на "Адмирале Кузнецове" будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Причины пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске будут расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

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