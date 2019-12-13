Начальника пожарной части в Хакасии будут судить за серию поджогов

13.12.19 08:39

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Аскизского района Хакасии направила в суд дело в отношении начальника пожарной части села Балыкса, которого обвиняют в серии поджогов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии следствия, c августа по октябрь текущего года обвиняемый поджог несколько строений, в том числе жилой дом и баню.

"Обвиняемый совершил поджог деревянного четырехквартирного дома в селе Балыкса, однако преступление не было доведено до конца, поскольку пожар был ликвидирован очевидцами. В сентябре он поджог деревянную баню, в результате произошло полное уничтожение строения. Материальный ущерб составил свыше 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на возмещение ущерба, судом наложен арест на имущество обвиняемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, начальник пожарной части был задержан в начале ноября. По данным республиканского МВД, ранее мужчина был судим за кражу.