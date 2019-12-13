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13.12.19 08:39
Начальника пожарной части в Хакасии будут судить за серию поджогов
Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
По версии следствия, c августа по октябрь текущего года обвиняемый поджог несколько строений, в том числе жилой дом и баню.
"Обвиняемый совершил поджог деревянного четырехквартирного дома в селе Балыкса, однако преступление не было доведено до конца, поскольку пожар был ликвидирован очевидцами. В сентябре он поджог деревянную баню, в результате произошло полное уничтожение строения. Материальный ущерб составил свыше 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Потерпевшими заявлены гражданские иски на возмещение ущерба, судом наложен арест на имущество обвиняемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщалось, начальник пожарной части был задержан в начале ноября. По данным республиканского МВД, ранее мужчина был судим за кражу.
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