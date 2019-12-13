Алтайский губернатор поручил ускорить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей

13.12.19 08:45

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль расследование пожара, унесшего жизни шестерых человек, в том числе четверых детей, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Главам городов и районов поручено провести обход всех неблагополучных и многодетных семей с целью проведения противопожарной профилактики, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. Такое поручение дал губернатор в связи с трагическим событием в Завьяловском районе", - говорится в сообщении.

Также глава региона поручил Минсоцзащиты края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.

"Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле губернатора", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, рано утром 13 декабря произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. В доме находились шесть человек, четверо из которых - дети. Все они погибли.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным МЧС, пожар произошёл по причине нарушения правил безопасности эксплуатации печи.