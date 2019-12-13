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13.12.19 08:45
Алтайский губернатор поручил ускорить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей
"Главам городов и районов поручено провести обход всех неблагополучных и многодетных семей с целью проведения противопожарной профилактики, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. Такое поручение дал губернатор в связи с трагическим событием в Завьяловском районе", - говорится в сообщении.
Также глава региона поручил Минсоцзащиты края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.
"Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле губернатора", - подчеркивается в пресс-релизе.
Как сообщалось, рано утром 13 декабря произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. В доме находились шесть человек, четверо из которых - дети. Все они погибли.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным МЧС, пожар произошёл по причине нарушения правил безопасности эксплуатации печи.
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