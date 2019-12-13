Власти Омска проконтролируют отлов бродячих животных в микрорайоне

13.12.19 08:57

© РИА Новости. Сергей Ермохин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Омское предприятие "Спецавтохозяйство", курирующее отлов бродячих животных, усилило работу в микрорайоне Кировского округа, где девятилетний мальчик пострадал от нападения бездомных собак, сообщает мэрия Омска.

"Со второй декады октября ситуация с отловом безнадзорных собак в городе, и в частности - на территории Старого Кировска, взята на особый контроль в администрации города Омска", - говорится в сообщении.

С наступлением зимы количество бездомных собак, которые в осенне-летний период обитали на стройках и в дачных кооперативах, в разы увеличилось. Кроме того, безнадзорные собаки постоянно меняют места обитания.

По словам директора "Спецавтохозяйства" Евгения Вольфа, с октября на территории комитета территориального самоуправления "Кировец-1", где произошел инцидент, отлов безнадзорных животных проводили пять раз. Была организована санация 25 особей.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик стал жертвой нападения стаи бродячих собак в микрорайоне Старый Кировск. Прохожим удалось отбить ребенка у животных. Он был доставлен в больницу.