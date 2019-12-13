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13.12.19 09:07
ЦБ РФ отозвал лицензию у Кранбанка из Иваново
Банк России принял решение об отзыве лицензии, поскольку Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В сообщении регулятора также говорится, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
"По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отмечает, что Кранбанк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. Условия таких сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Кроме того, Кранбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В ходе инспекционной проверки Банк России выявил обесценение значительной части активов Кранбанка. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
Кранбанк является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, банк принадлежит Августу Мейеру (12,91%), Василию Белову, Марине Ерхан, Алексею Мухортову, Елене Панфиловой (по 9,99%), Татьяне Шевелевой (9,88%), Анастасии Архиповой (9,75%), Елене Кулаковской (9,71%), Анне Курбатовой (7,47%). Через ООО "Развитие" еще 9,99% банка принадлежит Александру Румянцеву и Владимиру Ермоленкову, оставшиеся 0,33% - миноритариям.
Кранбанк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 194-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе РФ.
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