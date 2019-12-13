Правительство ЕАО ушло в отставку после смены губернатора

13.12.19 09:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Еврейской автономной области в полном составе сложило полномочия после отставки губернатора Александра Левинталя.

"Сегодня правительство ушло в отставку", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении внутренней политики правительства ЕАО.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, накануне заявлял, что приоритетными в работе назначенного врио руководителя Еврейской Автономной области Ростислава Гольдштейна должны стать сбалансированный бюджет и социальная сфера.

"Прежде всего надо сбалансировать бюджет. Вот эта постоянная история: Еврейская область в самый последний момент говорит о том, что немножко осталось топлива или уже почти нет денег на заработную плату. С этим надо покончить, так не может происходить. Поэтому надо подготовить соответствующее обоснование, посовещаться с Минфином и эту проблему надо решить. То есть новый глава региона должен начинать без долгов предыдущих, это совершенно очевидно", - сказал Трутнев журналистам.

Второй важной задачей нового руководителя Трутнев назвал улучшение состояния социальной сферы. "Состояние больниц, школ там плохое, я во многих был", - сказал он.

"Третье - те формы, которые разработаны на Дальнем Востоке по поддержке экономики, во-первых, надо применять уже существующие, а во-вторых, мы вместе с Ростиславом Эрнстовичем подумаем о новых" - заявил вице-премьер.

Он также отметил, что "Ростислав Эрнстович очень опытный человек, он достаточно давно представляет Еврейскую область в Совете Федерации. Это человек успешный, то есть человек, который умеет добиваться поставленных целей".

"И он знает Еврейскую область, потому что он интересы Еврейской области все это время представлял. И мне кажется, что это очень хорошее сочетание качеств, потому что в Еврейской области точно нужны значительные действия по повышению эффективности управления. Сегодня, к сожалению, область по качеству жизни людей, по целому ряду показателей, связанных с социальным развитием, находится, так скажем, внизу таблицы и Дальневосточного федерального округа, да и боюсь, что не только Дальневосточного федерального округа", - добавил Трутнев.

Он сообщил, что встретится с Гольдштейном "в самое ближайшее время".

"Некоторые его идеи по развитию Еврейской области знаю, мы с ним обсуждали это в предыдущий период, будем стараться вместе сделать так, чтобы в Еврейской области произошел, так скажем, перелом к лучшему", - добавил вице-премьер.

Выборы нового губернатора области пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.