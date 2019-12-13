Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днем

13.12.19 09:19

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2019 года на субботу, 28 декабря.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации региона, распоряжение касается госслужащих правительства Свердловской области и чиновников, которых назначает сам губернатор.

Кроме того, рекомендовано перенести выходной остальным органам госвласти и местного самоуправления в регионе, а также подведомственным им государственным, муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям.

Как сообщалось, 9 декабря Куйвашев запустил в своем инстаграме голосование о том, нужно ли делать 31 декабря выходным. В опросе приняли участие 12 тыс. 115 человек. За выходной проголосовали 94%, против - 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.

Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

Первым 31 декабря в 2019 году выходным днем сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он подчеркивал, что в канун Нового года люди хотят побыть со своими семьями и подготовиться к праздникам. Глава региона также рекомендовал сделать это муниципальным властям.

Далее тенденцию подхватили Кировская, Курганская, Псковская, Новосибирская, Орловская, Самарская, Псковская, Ленинградская, Владимирская, Ульяновская области, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Крым, Бурятия и Хакасия. В Карелии пообещали сделать это в ближайшее время, а в Иркутской и Воронежской областях запустили опросы среди населения о желании сделать 31 декабря выходным днем,