Минсельхоз РФ прорабатывает механизм ограничения экспорта зерна "при определенной конъюнктуре"

13.12.19 09:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ прорабатывает механизм ограничения экспорта зерна, который будет включаться только при острой необходимости.

"Нужно совершенно четко понимать, что в приоритете Минсельхоза потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Поэтому считаем, что в дальнейшем могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна, но только при определенной конъюнктуре", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в пятницу.

По его словам, это не должны быть механизмы, которые бы работали все время. "Они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей. Такой инструмент мы сейчас прорабатываем", - сказал он.

Министр напомнил, что экспортная пошлина на пшеницу в настоящее время обнулена. "Но при этом, если вдруг ситуация будет сильно меняться и потребуется ее ввести, мы можем это сделать", - добавил он.

"Мы не можем допустить того, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. А так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это", - подчеркнул глава Минсельхоза.

В то же время Патрушев заявил, что министерство считает нецелесообразным механизм выделения квот отдельным компаниям-экспортёрам, о котором некоторое время назад говорили на зерновом рынке.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) составит 45 млн тонн (43,3 млн тонн годом ранее), в том числе 36 млн тонн (35,2 млн тонн) пшеницы.

Сбор зерна в этом году ведомство прогнозирует на уровне в 121 млн тонн против 113,3 млн тонн в 2018 году.