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13.12.19 09:18

ЦБ РФ отозвал лицензию у Невского народного банка

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Невский банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры", - говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в первой декаде декабря текущего года неустановленные лица похитили у кредитной организации наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Невский банк является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, владельцами банка являются Павел Любавин (9,9921%), врио председателя правления Владимир Бондаренко (9,9919%), Владимир Кошелев, Валерий Гличиянц, Юлия Миронцева, Олег Пихтулов, Алексей Мельников, Игорь Кузнецов, Сергей Кулагин (по 9,9925%), Алексей Исаков (9,9281%), а также миноритарий Василий Маслов (0,1404%).

Невский народный банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 308-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ.

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