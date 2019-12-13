Международный аэропорт Хабаровск стал лауреатом премии "Звезда Дальнего Востока"

13.12.19 09:34

© РИА Новости. Вячеслав Реутов

13 декабря. - Хабаровский аэропорт стал победителем в номинации "Развитие территорий" общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", сообщает пресс-служба аэропорта.

"Эта награда является свидетельством того, что наши планы по комплексному развитию международного аэропорта Хабаровск, та работа по созданию терминальной инфраструктуры, которая уже проделана, служат интересам Дальнего Востока и его жителей, экономическому росту региона", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Татьяны Семеновой

Как сообщалось, осенью 2019 года в аэропорту был сдан новый терминал внутренних авиалиний площадью более 27 тыс. кв. м. способен ежегодно обслуживать до 3 млн пассажиров.

Реализация проекта началась в марте 2018 года.

Проект был реализован в рамках ТОР "Хабаровск", при участии японских инвесторов - SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов.

30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября новый терминал торжественного открыл президент РФ Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума. 30 сентября новый терминал осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.