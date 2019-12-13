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13.12.19 09:39
Задержанный в Мурманске сторонник "Правого сектора" отправлен под стражу
"Суд принял решение избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 9 февраля 2020 года", - рассказал собеседник агентства, добавив, что фигурант уголовного дела - житель Мурманска.
С ходатайством о заключении мужчины под стражу в суд вышли следователи УФСБ. Защита мурманчанина просила избрать более мягкую меру пресечения.
По данным информированного источника "Интерфакса", мужчина готовил взрыв в здании администрации одного из округов Мурманска.
Ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Мурманске задержан сторонник экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), мужчина 1983 года рождения, по подозрению в подготовке взрыва у здания органов местного самоуправления Мурманска.
В ЦОС отмечали, что задержание произошло 10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
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