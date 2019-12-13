Задержанный в Мурманске сторонник "Правого сектора" отправлен под стражу

13.12.19 09:39

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Мурманска отправил под стражу мужчину, которого задержали сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке взрыва в городе, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

"Суд принял решение избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 9 февраля 2020 года", - рассказал собеседник агентства, добавив, что фигурант уголовного дела - житель Мурманска.

С ходатайством о заключении мужчины под стражу в суд вышли следователи УФСБ. Защита мурманчанина просила избрать более мягкую меру пресечения.

По данным информированного источника "Интерфакса", мужчина готовил взрыв в здании администрации одного из округов Мурманска.

Ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Мурманске задержан сторонник экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), мужчина 1983 года рождения, по подозрению в подготовке взрыва у здания органов местного самоуправления Мурманска.

В ЦОС отмечали, что задержание произошло 10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.