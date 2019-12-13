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13.12.19 09:42
Двое украинцев, объявленных в международный розыск, задержаны на границе в Крыму
Так, в пункте пропуска "Армянск" была остановлена украинка, 1989 года рождения. Выяснилось, что с середины прошлого года она объявлена в розыск за мошенничество (часть 1 статьи 159 УК РФ).
В пункте пропуска "Перекоп" во время проверки документов гражданина Украины, 1992 года рождения, оказалось, что мужчина скрывался от органов следствия за совершение преступления "против безопасности движения и эксплуатации транспорта", в сентябре текущего года он был объявлен в розыск.
"Граждане переданы сотрудникам ОМВД России по Армянску для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска", - говорится в пресс-релизе.
На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".
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