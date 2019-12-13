Почти 40 шорских поселков Кузбасса обеспечат электроэнергией от солнечных батарей

13.12.19 09:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Индивидуальные солнечные батареи установят в 38 отдаленных населенных пунктах Горной Шории (Таштагольский район, Кузбасс) до осени 2020 года, сообщает пресс-служба облправительства в пятницу.

"Более 200 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями. По предварительным оценкам, требуется около 50 млн рублей, завершить реализацию проекта планируется к 9 августа 2020 - к Международному Дню коренных народов мира", - говорится в релизе.

Программа будет финансироваться из областного и местного бюджетов.

Планируется, что в каждом дворе будут установлены солнечные панели, инвертор и аккумуляторный блок, который обеспечит жилище 2,5-3 кВт электроэнергии круглосуточно. Энергии будет достаточно для работы различной бытовой техники, например, холодильника, стиральной машины и телевизора.

Срок эксплуатации панелей составляет 30 лет, их заменой и поддержанием в рабочем состоянии будут заниматься домовладельцы.

Ранее сообщалось, что в феврале 2015 года первая солнечная электростанция в труднодоступном поселке региона начала работу в поселке Эльбеза. На тот момент в Таштагольском районе в 47 населенных пунктах для получения электричества использовались дизель-генераторы.