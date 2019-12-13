Порядка 500 тыс. учащихся приняли участие в акции "Месяц безопасного интернета"

13.12.19 09:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Учащиеся более чем 1,2 тыс. подмосковных школ поучаствовали в акции, посвященной защите персональных данных, сообщает министерства образования Московской области.

"В рамках акции "Месяц безопасного Интернета" порядка 500 тыс. учащихся из более чем 1,2 тыс. подмосковных школ в октябре-ноябре прошли тестирование по вопросу защиты персональных данных", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что данная работа будет продолжена.

"Современным школьникам открыт доступ к большому количеству информации, им необходимо научиться ориентироваться в ней и правильно использовать. Об этом важно говорить, особенно в школах. (...) Будем продолжать профилактическую работу и вместе учиться защищаться от злоумышленников в интернете", - добавила Каклюгина.

Акция "Месяц безопасного Интернета" организована специалистами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.