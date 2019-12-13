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13.12.19 09:59
Порядка 500 тыс. учащихся приняли участие в акции "Месяц безопасного интернета"
"В рамках акции "Месяц безопасного Интернета" порядка 500 тыс. учащихся из более чем 1,2 тыс. подмосковных школ в октябре-ноябре прошли тестирование по вопросу защиты персональных данных", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ирины Каклюгиной.
Она отметила, что данная работа будет продолжена.
"Современным школьникам открыт доступ к большому количеству информации, им необходимо научиться ориентироваться в ней и правильно использовать. Об этом важно говорить, особенно в школах. (...) Будем продолжать профилактическую работу и вместе учиться защищаться от злоумышленников в интернете", - добавила Каклюгина.
Акция "Месяц безопасного Интернета" организована специалистами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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