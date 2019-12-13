Более 70 воспитанников и их родных подхватили сальмонеллез в детсаду Ханты-Мансийска

13.12.19 10:34

© РИА Новости. Александр Лисицын

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Выросло число случаев острой кишечной инфекции в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в окружном департаменте здравоохранения.

"Число заболевших выросло до 73 человек, четверо из них проходят лечение в стационаре", - отметили в департаменте.

По словам собеседника агентства, большинство заболевших являются воспитанниками детского сада. Также заболели несколько родственников детей.

"Мы не уточняем диагноз в связи с ограничениями законодательства", - добавил он.

Ранее сообщалось, детский сад 12 декабря был закрыт на карантин из-за 63 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

Прокуратура и СУ СКР по региону по факту массового заболеваний детей начали проверки. При этом пресс-служба окружной прокуратуры уточняла, что дети заболели сальмонеллезом.