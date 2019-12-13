МЦД меньше чем за месяц перевезли уже более 10 млн человек

13.12.19 10:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах с момента запуска движения достиг около 550 тысяч человек в сутки, сообщили в МЦД.

"МЦД перевезли уже более 10 млн человек. Около 550 тыс. человек в сутки пользуются диаметрами",- говорится в сообщении в твиттере МЦД в пятницу.

Как отметили их представители, такого пассажиропотока они рассчитывали достигнуть только спустя два месяца после запуска.

"Мы ожидали достигнуть такого результата только через пару месяцев, но, как уже видим, спрос постоянно растёт",- отмечается в сообщении.

Движение по МЦД-1 и МЦД-2 было запущено 21 ноября.