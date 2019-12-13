Нового главу Иркутской области Кобзева представили органам госвласти региона

13.12.19 10:45

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу официально представил членам правительства и депутатам Законодательного собрания Иркутской области врио губернатора региона Игоря Кобзева, который был назначен на эту должность накануне после добровольной отставки Сергея Левченко.

"Игорь Иванович - ветеран боевых действий, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях. Этот опыт поможет ему в кратчайший срок вникнуть в те проблемы, которые есть в Иркутской области. Прошу оказать ему содействие. Сегодня есть возможность консолидировать все силы", - сказал Меняйло.

Полпред отметил, что "пока окончательно не решен вопрос зашиты прав граждан в зоне ЧС", и первая зачала, которая стоит перед Кобзевым, закончить эту работу.

В свою очередь Кобзев сообщил, что вчера на личном приеме у президента РФ перед ним были поставлены первоочередные задачи - повышение качества жизни людей, решение вопросов пострадавшего населения в зоне ЧС, борьба с незаконными вырубками и лесными пожарами.

"Надо активизировать работу с федеральным центром, активно входить в федеральные программы", - сказал врио губернатора.

Он также отметил, что открыт для сотрудничества с общественными объединениями и готов к конструктивному взаимодействию со всеми силами в регионе.

Меняйло также поблагодарил Левченко за работу на посту губернатора.

На церемонии в зале Заксобрания присутствовали представители МЧС, ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры, областного суда, мэры крупных городов региона.

Как сообщалось, 12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева. Путин также провел рабочую встречу с Кобзевым.

Кобзев являлся заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко был избран губернатором Иркутской области на досрочных прямых выборах 27 сентября 2015 года.