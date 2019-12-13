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13.12.19 10:45
Нового главу Иркутской области Кобзева представили органам госвласти региона
"Игорь Иванович - ветеран боевых действий, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях. Этот опыт поможет ему в кратчайший срок вникнуть в те проблемы, которые есть в Иркутской области. Прошу оказать ему содействие. Сегодня есть возможность консолидировать все силы", - сказал Меняйло.
Полпред отметил, что "пока окончательно не решен вопрос зашиты прав граждан в зоне ЧС", и первая зачала, которая стоит перед Кобзевым, закончить эту работу.
В свою очередь Кобзев сообщил, что вчера на личном приеме у президента РФ перед ним были поставлены первоочередные задачи - повышение качества жизни людей, решение вопросов пострадавшего населения в зоне ЧС, борьба с незаконными вырубками и лесными пожарами.
"Надо активизировать работу с федеральным центром, активно входить в федеральные программы", - сказал врио губернатора.
Он также отметил, что открыт для сотрудничества с общественными объединениями и готов к конструктивному взаимодействию со всеми силами в регионе.
Меняйло также поблагодарил Левченко за работу на посту губернатора.
На церемонии в зале Заксобрания присутствовали представители МЧС, ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры, областного суда, мэры крупных городов региона.
Как сообщалось, 12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева. Путин также провел рабочую встречу с Кобзевым.
Кобзев являлся заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Женат, воспитывает четверых детей.
Левченко был избран губернатором Иркутской области на досрочных прямых выборах 27 сентября 2015 года.
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