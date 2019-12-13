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13.12.19 10:52
Три четверти работающих россиян предпочли бы премию новогоднему корпоративу
Исследование показало, что респонденты считают сумму 4700 рублей приемлемым денежным эквивалентом участию в новогодней вечеринке. Деньги корпоративным вечеринкам чаще всего предпочитают сотрудники в возрасте 25-34 лет (78% респондентов данной возрастной категории), а также работники с зарплатой менее 30 000 рублей в месяц.
По данным Superjob.ru, 18% работающих россиян выбрали бы новогодний праздник в случае, если работодатель предложит выбрать между денежной премией и корпоративом.
Вместе с тем организаторы опроса отмечают рост интереса россиян к новогодним праздникам, организуемым работодателями - в 2013 году таких респондентов было 12%, в 2016 году - 16%.
Опрос был проведен 10-12 декабря 2019 года среди 1600 респондентов, имеющих постоянную работу, в возрасте старше 18 лет в 370 населенных пунктах, во всех федеральных округах.
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