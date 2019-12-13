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13.12.19 10:54
Почти 250 социально значимых объектов строится в Туве в рамках нацпроектов
"Хочу озвучить беспрецедентную цифру. В 2019 году в рамках национальных проектов и защищенных государственных программ в Туве строится 248 социально значимых объектов (школы, детсады, библиотеки, центры культуры - ИФ)", - заявил Шолбан Кара-оол, выступая перед парламентом республики.
В том числе, как отметил глава региона, по всей республике впервые за постсоветский период началось строительство пристроек к детским садам. Всего сейчас возводится 19 ясельных корпусов.
"Это один из самых востребованных запросов жителей республики. У нас в очереди стоят более 10 тысяч наших детей от 2 месяцев до 3-х лет", - отметил Шолбан Кара-оол.
Кроме того, по словам руководителя республики, в 2019 году в Туве был введен в эксплуатацию первый новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он заработал в селе Сосновка. В 2020 году власти региона намерены построить еще 26 ФАПов, а до 2024 года - обновить все устаревшие фельдшерско-акушерские пункты (всего 73) и амбулатории.
"Мы поставили перед собой амбициозные задачи - построить и ввести в действие до 2025 года современные медицинские объекты - новую республиканскую детскую больницу, республиканский роддом, онкологический диспансер и противотуберкулезную больницу, республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, межрайонный медицинский центр в городе Чадана. Это станет надежным фундаментом в сфере охраны здоровья, развития медицины, а значит и сбережения нации", - сказал Кара-оол.
Также глава Тувы подчеркнул, что 2019 год стал знаковым для начала практической реализации базовых инфраструктурных проектов ускоренного развития республики.
"В этом году состоялись чрезвычайно важные решения по нашему главному проекту - строительству железнодорожной линии "Кызыл - Курагино". Он вошел как ключевой приоритет в программу межрегионального макроэкономического проекта "Енисейская Сибирь". Основным исполнителем строительства железной дороги определена ведущая государственная корпорация "Российские железные дороги" (РЖД), которая уже приступила к проектной и изыскательской работе", - напомнил он.
Кроме того, по его словам, Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" приняла в разработку масштабный проект по созданию трансграничного автомобильного коридора через Туву с выходом на Монголию и Китай.
"Международный автомобильный пункт пропуска "Хандагайты-Боршоо" уже включен в программу реконструкции до 2021 года. Сразу после ее завершения начнется создание крупного торгово-логистического центра", - добавил Кара-оол.
Еще одним знаковым событием 2019 года глава Тувы назвал придание международного статуса аэропорту города Кызыл.
"Теперь предстоит большая работа по обустройству международного сектора и запуску международных авиамаршрутов", - отметил он.
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