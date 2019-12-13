Госдума запретила использовать декларации по амнистии капитала в уголовных делах

13.12.19 11:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете на использование специальных деклараций, поданных в ходе амнистии капиталов, для возбуждения уголовных дел.

Согласно закону, полученная в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий спецдекларация будет считаться недопустимым доказательством по уголовному делу, если декларант не даст согласия на ее использование. Также следствие не вправе ссылаться и на сам факт предоставления фигурантом дела спецдекларации, либо на сведения из нее или документы и информацию, прилагаемые к ней. Такие изменения вносятся в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Уточняется, что спецдекларация и информация из нее и документы, прилагаемые к ней, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Также закон дополняет УПК РФ запретом на изъятие спецдекларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Закон в Госдуму внесли единороссы Павел Крашенинников и Андрей Макаров в середине ноября 2019 года после скандала вокруг уголовного дела в отношении совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области Валерия Израйлита. Он разгорелся после того, как стало известно об изъятии сотрудниками ФСБ в здании центрального аппарата ФНС спецдекларации Израйлита. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на ее выемку, и в результате предоставленные Израйлитом сведения оказались в материалах его уголовного дела.

В ситуацию в ноябре вмешался Верховный суд РФ, президиум которого утвердил разъяснения, согласно которым спецдекларации, поданные в рамках амнистии капитала, не могут быть использованы госорганами против декларантов ни в уголовном судопроизводстве, ни в делах о налоговых и административных правонарушениях.

Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом в случае добровольного декларирования на лицо распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за налоговые правонарушения, связанные с этими активами. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй этап - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. И третий этап действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.