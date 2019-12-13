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13.12.19 11:03

Врио губернатора Иркутской области Кобзев посетит зону наводнения

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу планирует отправиться в город Тулун и другие территории региона, летом пострадавшие от масштабного наводнения.

"Завтра убываем в зону ЧС, определимся с вопросами, которые сегодня имеются", - сказал Кобзев журналистам в пятницу.

По его словам, первоочередная задача - восстановление прав пострадавших.

Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева. Путин также провел рабочую встречу с Кобзевым.

Летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Пострадали более 100 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. В зоне наводнения был введен режим ЧС федерального значения, который предположительно будет действовать до осени 2020 года - пока всех потерявших дома не обеспечат новым жильем.

В настоящее время потерявшим жилье власти выдают жилищные сертификаты из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр. Выдано более 6 тыс. сертификатов, более 4 тыс. семей приобрели новое жилье.

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