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13.12.19 11:14
Первое издание "Евгения Онегина" Пушкина продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей
По данным результатов торгов, опубликованных на сайте аукционного дома "Литфонд", издание оценивалось в 4,5- 4,7 млн рублей.
Самое известное из произведений Пушкина печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832. Каждая глава продавалась по 5 рублей, а книжка с главами 4-5 стоила 10 рублей. К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и автору романа пришлось выпустить их второе издание.
Книга выпущена в семи картонажных переплетах, главки заключены в футляр. Она является первым прижизненным изданием и обладает коллекционной ценностью музейного уровня.
Всего на торги аукционного дома было выставлено 150 лотов. Интерес коллекционеров привлек аннотированный иллюстрированный каталог редчайших изданий, хранящихся в Российской государственной библиотеке. В каталог входят описания 599 книг, альбомов, периодических изданий, карт, гравюр, нот и прочее. Каталог был продан за 42 тысячи, при оценке 1 500 - 1 600 рублей.
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