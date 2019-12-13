Первое издание "Евгения Онегина" Пушкина продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей

13.12.19 11:14

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Первое прижизненное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" продано на аукционе в Москве за 4,6 млн рублей.

По данным результатов торгов, опубликованных на сайте аукционного дома "Литфонд", издание оценивалось в 4,5- 4,7 млн рублей.

Самое известное из произведений Пушкина печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832. Каждая глава продавалась по 5 рублей, а книжка с главами 4-5 стоила 10 рублей. К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и автору романа пришлось выпустить их второе издание.

Книга выпущена в семи картонажных переплетах, главки заключены в футляр. Она является первым прижизненным изданием и обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Всего на торги аукционного дома было выставлено 150 лотов. Интерес коллекционеров привлек аннотированный иллюстрированный каталог редчайших изданий, хранящихся в Российской государственной библиотеке. В каталог входят описания 599 книг, альбомов, периодических изданий, карт, гравюр, нот и прочее. Каталог был продан за 42 тысячи, при оценке 1 500 - 1 600 рублей.