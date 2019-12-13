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13.12.19 11:40

Почти 600 млн руб. субсидий получат 117 туроператоров за привлечение в РФ иностранных туристов

© РИА Новости. Сергей Пятаков
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа при Ростуризме согласовала выделение субсидий из федерального бюджета за привлечение в Россию в 2019 году иностранных туристов 110 туроператорам из 123, подавших заявки, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Объем бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренный на предоставление субсидий туроператорам, составляет 571,3 млн рублей. В период сбора заявок с 13 ноября по 2 декабря 2019 года в Федеральное агентство по туризму поступило 123 заявки на предоставление субсидий от туроператоров из 27 субъектов Российской Федерации на общую сумму 322 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Ростуризме, 110 туроператоров из 123 оказались соответствующим правилам предоставления субсидий, 13 компаний им не соответствуют. Рабочая группа предложила Ростуризму заключить соглашения с туроператорами, прошедшими отбор.

Среди компаний, подавших заявки на субсидии в особо крупных размерах - круизные операторы "Мостурфлот" и "Водоход" (25,7 и 24 млн рублей соответственно), гостиничный комплекс "Измайлово" (21 млн), туроператор "Академсервис" (19 млн), ООО "Экобытсервис" (15,7 млн), ООО "Балчуг" (14 млн), гостиница "Золотое кольцо" (13 млн), ООО "Городское бюро путешествий" (10 млн), ООО "Свой туристический сервис" (9,5 млн), ФГУП "Президент-отель" (7,6 млн), ООО "ВЕТТ" (6,4 млн), ООО "Диалог народов-1" (5,8 млн).

"Рабочая группа считает пилотную меру эффективной и рекомендует Федеральному агентству по туризму продолжить мониторинг механизма предоставления субсидии в целях дальнейшего совершенствования", - говорится в сообщении ведомства.

Правила предоставления субсидий туроператорам за привлечение в Россию иностранных туристов были утверждены правительством в мае 2019 года. Они должны возместить компаниям часть затрат на размещение иностранцев в гостиницах и транспортных средствах. Претендовать на них могут компании, которые состоят в едином федеральном реестре не менее двух лет, являются российскими юрлицами, не имеют задолженностей перед налоговыми органами. Субсидии выделяются за привлечение в РФ туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании и Северной Ирландии, Кореи, Испании, Японии и Индии. Размер государственной поддержки определяется исходя из количества привлеченных туристов, а также уточняющих коэффициентов, связанных с тем, какие регионы они посетили и сколько дней провели в отелях. Базовая субсидия составляет 1200 рублей за человека.

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