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13.12.19 12:06
Исполнение ФЦП развития Карелии до 2020 года составляет всего 34%
"Приходится констатировать, что реализация ряда мер идет сложно. Так, ФЦП в настоящее время предусмотрено строительство и реконструкция 62 объектов. Однако из-за низкого качества и несвоевременности подготовки проектной документации реализация ряда мероприятий, к сожалению, даже не начата", - сказал Патрушев в пятницу на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия со дня образования Республики Карелия.
Секретарь Совбеза отметил, что в ноябре 2019 года из ФЦП были исключены девять объектов, в том числе - реконструкция посадочной полосы в Костомукше, строительство объекта соцзащиты в Суоярви, строительство мостового перехода и шесть объектов газификации.
"Средства перераспределены на другие объекты, в том числе на реконструкцию блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске. Однако из-за некачественной разработки проектной документации, которая велась год и не прошла экспертизу, работы до сих пор не начаты", - отметил Патрушев.
"Кассовое исполнение ФЦП в этом году пока составляет только 34%", - добавил секретарь Совбеза.
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