Голикова: в РФ работает лишь четверть трудоспособных инвалидов

13.12.19 12:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что низкие показатели трудоустройства инвалидов в России связаны с целым рядом проблем: от отсутствия пандусов в подъезде до неприспособленности рабочих мест.

"По данным федерального реестра инвалидов, на 1 октября в РФ насчитывалось почти 3,5 млн инвалидов в трудоспособном возрасте, однако только 26,6% работали", - сказала Голикова на встрече с представителями общественных организаций инвалидов в пятницу.

По ее словам, проблемы, мешающие инвалидам выйти на работу, - не только в отсутствии образования, но и в отсутствии транспортной доступности, недостаточной доступности зданий и неприспособленности рабочих мест.

"Кроме того, проблема может заключаться и в том, что инвалид проживает в неприспособленном или еще, что хуже, непригодном для проживания помещении и просто не может выбраться из дома. К сожалению, мы наблюдаем это в отдельных регионах страны, и эта проблема, которую мы с вами, безусловно, должны решить", - сказала Голикова.

По состоянию на 1 октября 2019 года в России насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.

Среди взрослых женщин-инвалидов больше (57%), чем мужчин (порядка 43%). Больше всего в стране инвалидов II группы (порядка 5,2 млн), III группа инвалидности установлена у 4,5 млн человек, I группа - у порядка 1,4 млн человек. Почти 7 млн инвалидов относятся к возрастной группе свыше 60 лет, еще 1,8 млн входят в группу 51-60 лет, свыше 1 млн - в группу 41-50 лет.

Основные причины инвалидности - "общее заболевание" (85%) и "инвалид с детства" (10,4%). Трудовые увечья составляют 1,4%, "заболевания в период военной службы" - 1,1%, военные травмы - 0,5%, остальное приходится на "прочие причины".