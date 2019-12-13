Бюджетники Калининградской области не будут работать 31 декабря

13.12.19 12:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области перенесет рабочий день для сотрудников бюджетной сферы с 31 на 28 декабря, сообщил губернатор региона Антон Алиханов журналистам в пятницу.

"Документ уже готов, мы его скоро подпишем. Но я против того, чтобы делать его просто выходным для всех. Для бюджетной сферы мы перенесём рабочий день 31-го на ближайшую субботу 28 декабря", - сказал Алиханов.

При этом глава региона отметил, что для него рабочими днями будут и 31 декабря, и 1-2 января.