Принят закон об освобождении от НДФЛ всех компенсационных выплат дольщикам

13.12.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) все компенсационные выплаты обманутым дольщикам.

Сейчас НДФЛ не уплачивается только с выплат гражданам из компенсационного фонда по защите прав дольщиков. При этом компенсационные выплаты участникам ТСЖ облагаются НДФЛ. Закон приводит к единообразию данную льготу.

Ранее на пленарном заседании руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал ускорить рассмотрение законопроекта, так как выплаты пострадавшим уже начались 1 декабря этого года.

Закон будет распространен на правоотношения, возникшие с 2019 года.