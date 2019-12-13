Экс-начальник штаба полиции Йошкар-Олы получил 2,5 года колонии за взятку

13.12.19 12:32

© РИА Новости. Александр Кондратюк

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд Йошкар-Олы (Марий Эл) вынес приговор бывшему начальнику штаба городского УМВД, обвиняемому в коррупции.

"Обвиняемый в июне 2018 года через посредника получил от сотрудника полиции территориального отдела внутренних дел ГУ МВД России по Краснодарскому краю в качестве взятки свыше 50 тысяч рублей", - сообщила прокуратура республики в пятницу.

Деньги предназначались "за содействие в переводе и продвижении взяткодателя по службе в УМВД России по Йошкар-Оле", отмечается в сообщении.

Экс-полицейский осужден по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Он приговорен к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 507 тыс. рублей. Также он лишен права занимать определенные должности на госслужбе.