Облсуд оставил под арестом замглавы ростовского Минздрава

13.12.19 12:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд в пятницу отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты замминистра здравоохранения региона Станислава Беседовского, арестованного по делу о превышении полномочий, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Решение районного суда об аресте оставлено без изменений, апелляция стороны защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца заместителю министра здравоохранения Ростовской области Станиславу Беседовскому, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ленинский районный суд также избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Чиновница будет находиться под домашним арестом до 27 января.

Судья отметил, что министр, а также ее заместитель стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, поскольку заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции при проведении госконтракта на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области. В частности, глава министерства нарушила ч.1 ст.46 (Запрет на проведение переговоров с участником закупки) ФЗ о контрактной системе закупок.

ФАС в октябре текущего года сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "Областная клиническая больница № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "Дом ребенка №4 специализированный" в Ростове-на-Дону, МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", где были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.