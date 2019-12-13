Ожидаемое решение: ЕС продлил антироссийские санкции на полгода
  
По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
   
Субсидии на развитие: "Звезда" получит от правительства 22 млрд руб. на строительство танкеров
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
13.12.19 12:34

Облсуд оставил под арестом замглавы ростовского Минздрава

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд в пятницу отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты замминистра здравоохранения региона Станислава Беседовского, арестованного по делу о превышении полномочий, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Решение районного суда об аресте оставлено без изменений, апелляция стороны защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца заместителю министра здравоохранения Ростовской области Станиславу Беседовскому, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ленинский районный суд также избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Чиновница будет находиться под домашним арестом до 27 января.

Судья отметил, что министр, а также ее заместитель стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, поскольку заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции при проведении госконтракта на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области. В частности, глава министерства нарушила ч.1 ст.46 (Запрет на проведение переговоров с участником закупки) ФЗ о контрактной системе закупок.

ФАС в октябре текущего года сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "Областная клиническая больница № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "Дом ребенка №4 специализированный" в Ростове-на-Дону, МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", где были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.12.19 14:35
Законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, принят Госдумой в I чтении
.
  13.12.19 13:47
Восьмая фигурантка "дела экс-министра Абызова" задержана в Москве
.
  13.12.19 13:31
Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года
.
  13.12.19 11:14
Первое издание "Евгения Онегина" Пушкина продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей
.
  13.12.19 10:37
МЦД меньше чем за месяц перевезли уже более 10 млн человек
.
  13.12.19 09:52
ЦБ РФ отозвал лицензии у московской СК "Орбита"
.
  12.12.19 21:08
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
.
  12.12.19 15:15
Собянин открыл дублёр Варшавского шоссе
.
  12.12.19 14:25
Власти Москвы благоустроят более 1,5 тыс. га вдоль путей МЦД-4
.
  12.12.19 13:09
Путин прибыл на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket