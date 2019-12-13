Теплоэнерго Севастополя намерено обновить оборудование за 1,26 млрд рублей

13.12.19 12:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 декабря. Interfax-Russia.ru - ГУП "Севтеплоэнерго" (Севастополь) планирует в 2020 году установить 11 автоматизированных блочно-модульных котельных (АБМК) вместо такого же количества центральных тепловых пунктов в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, объявило запрос предложений от лизингодателей.

Как говорится в материалах сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет порядка 1,26 млрд рублей с учетом НДС 20%. Источником финансирования являются собственные средства предприятия.

"Предмет договора - оказание услуг по лизингу оборудования (в т.ч. проектно-сметная документация) на условиях поставки с монтажом. Сроки оказания финансовых услуг - 60 месяцев с даты ввода предмета лизинга - 11 АБМК - в эксплуатацию", - отмечается в документах.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 24 декабря 2019 года, итоги закупки планируется подвести 27 декабря.

"Севтеплоэнерго" занимается теплоснабжением и горячим водоснабжением в Севастополе. По данным официального сайта предприятия, у ГУПа 137 котельных, на балансе предприятия находятся 631 км теплосетей.

По информации аналитической системы Interfax-Russia.ru, "Севтеплоэнерго" на 100% контролируется правительством Севастополя. Выручка предприятия в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 18%, до 1,43 млрд рублей, чистая прибыль - на 9%, до 26,78 млн рублей.