Пять человек пострадали в ДТП с маршрутка на Ставрополье

13.12.19 12:39

© РИА Новости. Саид Царнаев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Маршрутное такси попало в аварию в Георгиевском округе Ставропольскогокрая, есть пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"В маршрутке, которая утром перевернулась на дороге, находились десять человек. По предварительным данным, пятеро из них, в том числе один ребенок, пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все они доставлены в местную больницу. Сейчас их осматривают врачи.

Вместе с тем, глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил, что всем пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение, поскольку "от госпитализации они отказались".

Он также уточнил, что маршрутное такси двигалось по маршруту "станица Георгиевская - город Георгиевск" и опрокинулось на втором километре автодороги "Георгиевск-Новопавловск".

Обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.