К вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко начали строить автотрассу

13.12.19 12:51

© РИА Новости. Игорь Подгорный

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Программа строительства автомобильных дорог в Карелии выполняется в соответствии плановыми показателями, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Плановые показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году выполнены в полном объёме", - сказал Парфенчиков на заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

"В 2019 году переданы в федеральную собственность две автодороги общей протяжённостью более 300 км, - отметил глава региона.

По его словам, также продолжается ремонт участков автодорог.

"В рамках реализации федеральной государственной программы "Развитие культуры и туризма" начато строительство автодороги к вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко", - заявил Парфенчиков.