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13.12.19 13:07
Банду автоугонщиков поймали в Екатеринбурге
"Расследуется уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража) в отношении двух местных жителей 1987 и 1993 годов рождения, подозреваемых в хищениях автомобилей иностранного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые, один из которых ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление, были задержаны на территории садового товарищества, где находился похищенный Hyundai Creta с новыми номерами.
Следствие полагает, что задержанные специализировались на хищении автомобилей марок Mazda, Hyundai и KIA. С помощью спецоборудования они вскрывали салон автомобиля, отключали противоугонную систему и уезжали на нем до одного из укромных мест в лесном массиве Екатеринбурга. Затем злоумышленники сбывали похищенное перекупщикам, а вырученные за это деньги делили между собой.
В настоящее время подозреваемые арестованы.
"У сотрудников полиции есть основание полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным эпизодам", - отмечается в сообщении.
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