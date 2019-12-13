Банду автоугонщиков поймали в Екатеринбурге

13.12.19 13:07

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция в Екатеринбурге задержала подозреваемых в серии хищений дорогих автомобилей, сообщает пресс-группа городского управления МВД.

"Расследуется уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража) в отношении двух местных жителей 1987 и 1993 годов рождения, подозреваемых в хищениях автомобилей иностранного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые, один из которых ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление, были задержаны на территории садового товарищества, где находился похищенный Hyundai Creta с новыми номерами.

Следствие полагает, что задержанные специализировались на хищении автомобилей марок Mazda, Hyundai и KIA. С помощью спецоборудования они вскрывали салон автомобиля, отключали противоугонную систему и уезжали на нем до одного из укромных мест в лесном массиве Екатеринбурга. Затем злоумышленники сбывали похищенное перекупщикам, а вырученные за это деньги делили между собой.

В настоящее время подозреваемые арестованы.

"У сотрудников полиции есть основание полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным эпизодам", - отмечается в сообщении.