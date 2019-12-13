Кремль надеется, что РФ выйдет из демографической ямы с помощью нацпроекта

13.12.19 13:10

© РИА Новости. Владимир Богатырев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Ситуация с естественной убылью населения в РФ, которая достигла пика, очень неприятная, национальный проект в области демографии призван это исправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководители социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Это та реальность и наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах", - добавил пресс-секретарь президента.

"На минимизацию последствий этой демографической ямы и направлен как раз нацпроект в области демографии, и целый набор мер, который призван минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения", - заявил Песков.

Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет.