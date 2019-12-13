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13.12.19 13:23

Чартеры в ДФО можно организовать только силами нескольких туроператоров

© РИА Новости. Максим Блинов
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Чартерные рейсы на Дальний Восток могут быть организованы только в том случае, если этим займутся сразу несколько туроператоров, одной компании это не под силу, сообщил журналистам в пятницу заместитель гендиректора по работе с органами власти и коммуникациям TUI Россия Александр Сирченко.

"Одна из главных проблем привлечения туристов на Дальний Восток - высокая стоимость авиаперевозки. Мы обратились в "Аэрофлот", чтобы были сохранены плоские тарифы на полеты из Москвы и Новосибирска. Это помогает минимизировать цены", - сказал он, выступая на фестивале "Дни Дальнего Востока" в Москве.

По словам Сирченко, сейчас у туроператоров почти нет стимулов привозить туристов на Дальний Восток. "Региональным и федеральным властям надо вести работу в этом направлении. Надо привлекать других туроператоров, чтобы не только TUI работал. Тогда мы задумаемся о чартерных рейсах - нам нужны партнеры, готовые разделить с нами эти риски", - отметил он.

"TUI Россия" впервые начал предлагать пакетные туры на Камчатку, Сахалин и Курилы в 2018 году. Для удешевления перелета туроператор использовал плоские тарифы "Аэрофлота", составляющие от 15 до 20 тыс. рублей. Сирченко уточнил, что цена за тур на Сахалин сейчас составляет от 16 тыс. рублей с человека без перелета и от 40 тыс. с перелетом на 3 ночи в отеле 3-4*.

В свою очередь советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова подчеркнула, что регионы Дальнего Востока обладают огромной туристической привлекательностью, в том числе для горнолыжников.

"Сегодня в России около 300 горнолыжных курортов и баз, но большинство из них построены в 70-80-х годах прошлого века. Нужно модернизировать инфраструктуру, строить больше трасс, подъемников, гостиниц. Сложно привлекать инвесторов в дальневосточный регион, но мы должны это делать", - заключила она.

Число российских туристов на Дальнем Востоке за последние несколько лет выросло почти вдвое. Наиболее востребованы у туристов в регионе Приморский край, Хабаровский край и Сахалинская область.

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