Сбербанк откроет Самарской области кредитные линии на 5,3 млрд рублей

13.12.19 13:29

© РИА Новости. Илья Питалев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России признан победителем одиннадцати электронных аукционов министерства финансов Самарской области на право заключения контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 5,3 млрд рублей, еще в одном аукционе на 500 млн рублей победил Кошелев-банк (Самара).

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена, предложенная Сбербанком в четырех аукционах по привлечению линий на 500 млн рублей каждая сроком на 730 дней, составила 66,034 млн рублей (11,83% годовых) при начальной цене контракта 74,897 млн рублей.

Еще в одном аналогичном аукционе цена победителя составила 68,031 млн рублей (9,17% годовых).

Контракты по открытию трех кредитных линий на ту же сумму сроком на 1095 дней Сбербанк предложил подписать по цене 99,846 млн рублей (11,17%) при стартовой цене 112,397 млн рублей, четвертой - по 102,094 млн рублей (9,17% годовых).

Годовую линию на 500 млн рублей Сбербанк предоставит за 34,22 млн рублей (8,5% годовых) при начальной цене 37,399 млн рублей.

Также Сбербанк откроет региону кредитную линию лимитом 300 млн рублей на 1095 дней за 59,907 млн рублей (11,17% годовых). Начальная цена составляла 67,438 млн рублей.

Во всех 11 аукционах помимо победителя принимал участие банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), в четырех - Промсвязьбанк, в двух - Кошелев-банк.

При этом Кошелев-банк победил в торгах на право заключения договора предоставления кредитной линий с лимитом 500 млн на один год, предложив за контракт 31,415 млн рублей (16% годовых) при максимальной цене 37,399 млн рублей. В этом аукционе также участвовали Сбербанк, Альфа-банк и "ФК "Открытие".

Средства и привлекаются Самарской областью на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств.

Госдолг области на 1 декабря 2019 года составлял 50,224 млрд рублей. В структуре госдолга 32,840 млрд рублей приходится на ценные бумаги, 17,384 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета.