Исторический парк им. Александра Невского за 3 млрд руб. появится в Пскове

13.12.19 13:41

© РИА Новости. Евгений Самарин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В создание исторического парка имени Александра Невского в Пскове планируется вложить порядка 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Инициатором проекта выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Планируется, что в состав парка будут включены интерактивный музей "Россия - моя история", духовно-просветительский комплекс, спортивная и парковая зоны.

"У такого многофункционального пространства есть все возможности стать смысловым ядром общественной и культурной жизни региона, а его посетители получат инструменты для самореализации в спорте, искусстве и культуре", - сообщил на встрече с заместителем председателя правительства Дмитрием Козаком губернатор Псковщины Михаил Ведерников.

По его словам, первая часть финансирования на строительство интерактивного музея "Россия - моя история" (около 250 млн рублей) уже выделена. За основу был взят проект здания, которое возведено в Ставрополе. Планируется, что внутри расположится зал на 500 человек со сценой, а также 2-3 большие аудитории. Экспозиция музея будет отображать как богатую историю региона, так и события современности, например, подвиг бойцов 6-й роты.

Духовно-просветительский комплекс позволит закрыть потребности региональной столицы в области дополнительного образования. Он будет включать в себя зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

В создание спортивной зоны, которая расположится на территории стадиона "Электрон", планируется инвестировать около 1 млрд рублей. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха будет создана лыжероллерная трасса, легкоатлетический манеж с футбольным полем, а также гребная база на берегу реки Великой. "В Пскове сложилась сильная гребная школа. Здесь выросли обладатели наград всероссийского и международного уровня. Поддержка для спортсменов необходима, в том числе за счет создания современной инфраструктуры", - отметил глава региона, добавив, что реализация проекта возможна при федеральном финансировании.

За счет внебюджетных источников планируется обустройство парковой зоны с велодорожками и пешеходными дорожками, освещением и скамейками. Здесь же возможно строительство зеленого театра, в котором будут проходить городские, областные, всероссийские и международные мероприятия.

Козак поддержал инициативу губернатора и митрополита по созданию многофункционального общественного пространства в Пскове и выразил готовность оказать необходимую помощь в реализации проекта.