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13.12.19 13:47

Восьмая фигурантка "дела экс-министра Абызова" задержана в Москве

© РИА Новости. Игорь Зарембо
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет ходатайствует об аресте новой фигурантки уголовного дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия в отношении Екатерины Заяц состоится в пятницу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Она уточнила, что женщине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а также в участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ и ч.2 ст.210 УК РФ).

В настоящее время Заяц является безработной.

В суде не смогли уточнить суть обвинения.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Кроме Абызова по делу также арестованы экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев, а также бухгалтер филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон" Инна Пикалова.

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, как предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

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