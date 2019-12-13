В Генплан Москвы заложены линии метро в Балашиху и Мытищи

13.12.19 13:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральный план развития столицы предполагает строительство линии метро в Балашиху и Мытищи, однако это отдаленная перспектива, заявил журналистам в пятницу главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

"Уже сегодня мы прорабатываем варианты развития метро на очень отдаленную перспективу. Мы понимаем, что помимо планируемых к строительству Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий необходимо проработать техническую возможность продления линии метро в Балашиху и Мытищи, поскольку эти районы активно развиваются и участвуют в жизни города", - сказал Крейстмейн.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня говорить о каких-либо сроках строительства преждевременно.

"Мы просчитываем определенную перспективу и не ставим какие-то сроки строительства. Нам важно рассчитать потенциальную возможность, а строителям важно заложить ее и возведение дополнительных станций", - добавил главный инженер.

Этим летом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что в ближайшие годы проекты по продлению линий метро в Подмосковье реализованы не будут

"Метро - это в первую очередь городской транспорт, агломерационное сообщение все мегаполисы мира решают железнодорожным транспортом. Лучшая альтернатива метро в Подмосковье - развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно - московских центральных диаметров", - говорил Хуснуллин.