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13.12.19 15:55
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку до 6,25%
Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранения на уровне 6,50%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, но решение может быть принято позже.
"Наша формулировка о целесообразности, что мы будем рассматривать целесообразность снижения ключевой ставки, говорит о том, что вероятность примерно такая же, но по времени это решение может быть принято позже", - сказала Набиуллина.
По ее словам, тем не менее пространство сохраняется. "Но, когда это пространство будет использовано, будет зависеть от поступающих данных и от уточнения нами прогноза развития ситуации", - отметила глава ЦБ РФ.
Набиуллина подчеркнула, что ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, рост ипотеки в 2020 году ожидается на уровне 20%.
"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноябре, в декабре думаем ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.
"Темп роста ипотеки будут достаточно высокими. Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.
"Но мы каждый раз добавляем, что для нас очень важно сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов", - подчеркнула Набиуллина
Как сообщалось, решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 25 б.п. соответствовало ожиданиям рынка и не повлияло на курс рубля к доллару и евро на "Московской бирже".
К 13:31 МСК курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 62,38 руб./$1, что всего на 1,75 копейки ниже уровня на 13:29 МСК. Евро опустился до 69,7175 руб./EUR1 (-1,0 копейки к уровню до объявления решения Банка России).
Регулятор в пятницу подчеркнул, что наблюдает продолжение снижения годовой инфляции. "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.
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