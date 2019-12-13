Первый в России экспертный совет при правительстве региона создан в Рязанской области

13.12.19 14:14

Фото пресс-службы правительства Рязанской области

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области создан первый в стране экспертный совет при правительстве региона, в который вошли лучшие представители регионального кадрового резерва управленцев и участники Всероссийского конкурса "Лидеры России", сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Коллегиальный орган будет давать экспертную оценку региональным проектам и результатам их исполнения, а также формировать экспертное мнение по вопросам, относящимся к полномочиям правительства Рязанской области.

Проводя первое заседание, губернатор Николай Любимов выразил уверенность, что серьезный профессиональный опыт позволит победителям конкурсного отбора успешно проявить себя и в качестве членов экспертного совета.

"Уверен, что он станет креативным центром, который будет решать самые разные вопросы, помогать правительству Рязанской области разрабатывать важные законопроекты и региональные инициативы. Это первый и пока единственный пример работы в подобном формате в нашей стране", - подчеркнул он.

В ходе первого заседания был избран руководитель коллегиального органа. Его возглавил председатель "Клуба рязанцев - участников конкурса "Лидеры России" Максим Стрельцов. Кроме того, были сформированы рабочие группы по направлениям реализации национальных проектов. В их состав вошли представители региональных министерств и ведомств, администрации Рязани, предприниматели, экономисты, руководители предприятий, учебных заведений.