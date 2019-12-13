Володин: Госдума завершила принятие законов в поддержку обманутых дольщиков

13.12.19 14:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в пятницу приняла в целом закон об освобождении от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам, который стал заключительным в пакете инициатив в поддержку этой категории граждан.

"Можно говорить о том, что мы завершили принятие законов", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам в пятницу.

По его словам, решения законодателей снимут проблемы обманутых дольщиков и позволят предотвратить появление новых.

Как отметил спикер, "где-то 74% обманутых дольщиков - это люди либо малообеспеченные, либо многодетные, ветераны, ветераны труда". "Наши решения (...) нацелены на то, чтобы защитить таких людей через институты, созданные в рамках государственных структур, помочь им выйти из этого тяжелого положения, в котором они находились, зачастую, десятилетия", - сказал Володин.

К тому же, по словам спикера, "обманутый дольщик - человек, оказавшийся в беде - во многом это следствие не только выбора самого человека, когда он ошибся, выбирая подрядную организацию". "Это в том числе утрата контроля на местном уровне, на региональном уровне, отсутствие механизмов, которые сейчас мы приняли, и они заработают, чтобы больше такого явления не было", - сказал председатель Госдумы.

Так, в пятницу на пленарном заседании были приняты изменения в Налоговый кодекс, освобождающие от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам. Такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года.

В числе инициатив, принятых депутатами, закон, принятый в 2017 году и позволивший создать специальный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

По итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших людей, была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства.