Более 1,8 тыс. дорог отремонтируют в Подмосковье в 2020 году

13.12.19 14:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры опубликовало адресный перечень участков автодорог, включенный в программу ремонта на 2020 год, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

"В 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тысяч дорог общей протяжённостью свыше 2,1 тысяч километров, из них более 420 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысяч километров. Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае, после наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Программа ремонта формировалась в течение этого года по итогам обследования дорожной сети и поступившим предложениям от жителей региона.