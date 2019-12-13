Законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, принят Госдумой в I чтении

13.12.19 14:35

© РИА Новости. Алексей Фурман

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

Соответствующую инициативу внесли в июле 2019 года вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Согласно пояснительной записке к законопроекту (759159-7), он разрешает розничную продажу пива и напитков на его основе организациями и индивидуальными предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Законопроект обязывает организаторов физкультурных и спортивных мероприятий направлять средства от реализации пива на финансирование развития профессионального и детско-юношеского спорта.

Правительство РФ в своем официальном отзыве поддержало законопроект.

Кроме того, по словам его автора Свищева, инициативу с рядом оговорок поддержало руководство ведущих российских футбольных клубов, в частности, "Спартака", "Локомотива", "Зенита".

"Ко второму чтению будут внесены поправки, распространяющие такое разрешение на продажу пива на все другие виды спорта. Уже все федерации дали свое согласие", - сказал ранее Свищев на заседании профильного комитета.