Володин не исключает, что закон о виноделии примут уже в декабре

13.12.19 14:37

© РИА Новости. Максим Блинов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Госдума примет во втором и третьем чтении законопроект о виноделии и виноградарстве до конца года.

Последнее пленарное заседание осенней сессии назначено на 18 декабря.

"Считаем правильно было бы до конца года принять этот законопроект во втором и третьем чтении, нужно постараться, потому что законопроект обсуждается в регионах, и мы считаем, что эту работу надо завершить до конца года", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Он отметил, что в планах рассмотрение этого законопроекта во втором чтении стоит на 18 декабря. "Мы планируем рассмотреть 18 числа законопроект о виноградарстве и виноделии в завершающий день сессии, затем после перерыва, если только не будет большого количества поправок внесено в законопроект и он будет готов для рассмотрения в третьем чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы заседания парламента в этом году", - сказал Володин.

Он отметил, что такого закона прежде не было и не было такого внимания к отрасли.

"Это серьезный шаг к развитию отрасли. Это инвестиции, это рабочие места, и мы чувствуем свою ответственность", - сказал он.