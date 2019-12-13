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13.12.19 14:37
Володин не исключает, что закон о виноделии примут уже в декабре
Последнее пленарное заседание осенней сессии назначено на 18 декабря.
"Считаем правильно было бы до конца года принять этот законопроект во втором и третьем чтении, нужно постараться, потому что законопроект обсуждается в регионах, и мы считаем, что эту работу надо завершить до конца года", - сказал Володин журналистам в пятницу.
Он отметил, что в планах рассмотрение этого законопроекта во втором чтении стоит на 18 декабря. "Мы планируем рассмотреть 18 числа законопроект о виноградарстве и виноделии в завершающий день сессии, затем после перерыва, если только не будет большого количества поправок внесено в законопроект и он будет готов для рассмотрения в третьем чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы заседания парламента в этом году", - сказал Володин.
Он отметил, что такого закона прежде не было и не было такого внимания к отрасли.
"Это серьезный шаг к развитию отрасли. Это инвестиции, это рабочие места, и мы чувствуем свою ответственность", - сказал он.
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