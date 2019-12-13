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13.12.19 14:41

Программа жилищного строительства в Карелии в 2019 году выполнена на 87%

© РИА Новости. Сергей Венявский
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Программа жилищного строительства в Карелии в 2019 году выполнена на 87%, план сокращения аварийного жилищного фонда выполнен, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"В текущем году национальным проектом ("Жильё и городская среда" - ИФ) предусмотрено увеличение объёмов жилищного строительства в регионе до 247 тыс. квадратных метров. На 1 ноября текущего года указанный показатель выполнен на 87 процентов", - сказал Гуцан на заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"По сокращению аварийного жилищного фонда целевые показатели в 2019 году достигнуты. Расселено практически 5 тыс. кв. метров. Переселено 268 человек", - отметил полпред.

Он добавил, что для реализации программы по расселению на 2019-2020 года необходимо заключить контракты с подрядчиками до конца года.

"До конца текущего года необходимо заключить контракты для организации работы в 2020 году в объёме не менее 90% от плановых показателей по расселяемой площади в рамках первого этапа программы", - сказал Гуцан.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал как можно скорее завершить процесс расселения жителей Карелии из аварийного жилья.

"В первую очередь следует обеспечить переселение граждан из аварийного жилья, в котором сегодня проживает 5% населения республики. Поэтому необходимо не только принять меры по обновлению жилищного фонда, но и как можно быстрее завершить переселение граждан из аварийного жилья", - сказал Патрушев.

По его словам, для решения жилищного вопроса необходимо принять меры, обеспечивающие доступность для населения качественного жилья, используя различные стимулирующие механизмы, в том числе ипотеку.

Секретарь Совбеза также призвал при комплексной застройке территории учитывать мнение жителей и создавать "удобные общественные пространства, дворы, парки и прогулочные зоны.

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