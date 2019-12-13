Фонд ЖКХ в 2020г выделит Башкирии более 270 млн руб. на расселение ветхого жилья

13.12.19 14:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии до конца 2020 года планируют расселить более 200 ветхих домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба регионального Госстроя.

"По словам заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина, в Башкирии в рамках первого этапа программы законтрактовано 98% объемов жилья", - говорится в сообщении.

Контракты заключены в восьми районах республики, а также в Уфе. "На эти цели будет направлено 314,6 млн рублей, из которых 275 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ", - отмечает пресс-служба.

Площадь расселяемых помещений превышает 8 тыс. кв. м, в них проживает более 600 человек.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".