Логистический терминал стоимостью 344 млн руб. введен в Ростове-на-Дону

13.12.19 15:26

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Северо-Кавказское логистическое предприятие" (СКЛП) ввело в эксплуатацию в Ростове-на-Дону логистический терминал класса "А" стоимостью 344,1 млн рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Генеральный директор СКЛП Виктор Халын сообщил, что половину стоимости проекта составили собственные средства компании.

Новый терминал имеет 13 тыс. евро паллетомест. Его площадь составляет почти 7 тыс. кв. метров.

В рамках проекта будет использоваться "зеленая" складская роботизированная техника с нулевым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, полностью электронный внутрискладской документооборот, интегрированный с электронной информационной системой управления складом.

"СКЛП поставляет грузы по всему югу России. Благодаря инновационным технологиям, которые используются в новом логистическом терминале, компания теперь выходит на международный уровень и может конкурировать с международными компаниями", - сказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров на церемонии открытия.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года компания ввела в эксплуатацию логистический терминал для хранения и обработки продовольственных и непродовольственных промышленных товаров в Ростове-на-Дону. Стоимость объекта площадью в 5 тыс. кв. м. составила 216 млн рублей.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, СКЛП ведет деятельность по складированию и хранению. Генеральному директору Виктору Халыну принадлежит 51% уставного капитала компании, еще 49% -Александру Петренко.

В 2018 году СКЛП получило выручку в размере 133,14 млн рублей (рост на 16% по сравнению с 2017 годом) и 23 тыс. рублей чистой прибыли (в 2017 году прибыль составила 4,4 млн рублей).