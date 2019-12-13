Выставка иллюстраций к сказке "Конек-Горбунок" откроется в Тюмени

13.12.19 15:40

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13 декабря. Interfax-Russia.ru - На Городской площади Тюмени 16 декабря откроется выставка под открытым небом, посвященная 185-летию сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", сообщается в пятницу на сайте горадминистрации.

На уличной выставке будут представлены репродукции иллюстраций к сказке Ершова художников XIX - начале XX века.

Кроме того, тюменцы и гости города увидят работы юных художников - лауреатов и участников региональных конкурсов детского творчества.

"Каждое изображение снабжено QR-кодом, с помощью которого можно услышать не только информацию о художниках-иллюстраторах", - отмечается в сообщении.

Выставка проводится в рамках проекта "Город. Художник. Книга" при поддержке городского департамента культуры.

Ершов родился в 1815 году в селе Безруково (ныне Ершово) Ишимского уезда Тобольской губернии. В 1834 году, когда Ершову было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок". В 1836 году после окончания Петербургского университета писатель работал в Тобольске - был учителем и директором гимназии.